В Харківському обласному військкоматі проаналізовано хід командно-штабних навчань до яких було залучено тисячі представників регіональних структур з територіальної оборони з-поміж працівників державних установ, воїнів Збройних сил України та інших силових відомств. Заходи проводились під керівництвом Оперативного командування «Схід» Сухопутних військ ЗС України.
«Протягом декількох днів нам вдалося відпрацювати всі основні питання за тематикою заходу. Зокрема, було призвано резервістів з-поміж бійців роти охорони Богодухівського об’єднаного міського військкомату, які згодом на полігоні продемонстрували свою готовність захищати Україну. Чимало уваги приділялось взаємодії між обласним і районними штабами тероборони. Зроблено багато, а недоліки показали - над чим ще нам треба попрацювати», – зауважив т.в.о. заступника командувача військ ОК «Схід» полковник Сергій Калашников.
Військовий комісар Харківського обласного військкомату полковник Юрій Калгушкін відзначив результативну злагоджену роботу Богодухівського та Дергачівського військкоматів.
«Офіцери цих військових установ, на мою думку, налагодили результативну співпрацю з районними держадміністраціями, організаціями ветеранів АТО і всіма тими, хто готовий боротися з ворогом», – зазначив Юрій Калгушкін.
Кращих учасників навчань заохочено грамотами та подяками від місцевих органів самоврядування, старших начальників та командирів армійських колективів.