Розпорядженням КМДА для покращення автомобільного руху в Святошинському районі затверджено робочий проект «Капітальний ремонт проспекту Палладіна».
«Ми не лише реконструюємо та розширимо проїжджу частину цієї магістралі, що має загальноміське значення, а й приведемо асфальтобетонне покриття у відповідність до сучасних норм, облаштуємо велосипедні доріжки, благоустроїмо прилеглі території тощо. Тобто подбаємо про підвищення безпеки та комфорту як для водіїв, так і для пішоходів», – повідомив заступник голови КМДА Дмитро Давтян.
Він зауважив, що робочим проектом передбачено розширення проїжджої частини до 4-х смуг в місцях, де вони відсутні, забезпечення водовідведення та зовнішнього освітлення, перевлаштування інженерних мереж, облаштування велосипедної доріжки. Тривалість будівництва – 9 місяців.
У техніко-економічних показниках проекту враховано експертний звіт ДП «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція».