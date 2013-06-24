Безпека освіти залишається одним із ключових пріоритетів уряду. Уперше цього року з державного бюджету спрямовано 1 млрд грн на будівництво укриттів у закладах дошкільної освіти. За ці кошти буде збудовано щонайменше 20 дитячих садків з укриттями в різних областях країни. Про це повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Кабінет Міністрів затвердив Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво укриттів у дитячих садках. Громади можуть податися на фінансування за умови наявності проєктів на платформі DREAM.

Субвенцію можна використовувати на нове будівництво захисних споруд цивільного захисту та споруд подвійного призначення; реконструкцію і капітальний ремонт наявних об’єктів, зокрема тих, що належать до фонду захисних споруд цивільного захисту, з можливістю їхнього подальшого використання як укриттів.

Приймання заявок триватиме з 20 до 26 січня, розподіл коштів заплановано здійснити до кінця лютого.

Отримати державну субвенцію можуть: заклади дошкільної освіти із загальною чисельністю вихованців не менш як 100 осіб; спеціальні дитячі садки; заклади, в яких освітній процес триває за очною чи змішаною формою, або в приміщеннях якого працюють два або більше дитячих садків одночасно.

Пріоритизація проєктів здійснюватиметься з урахуванням коефіцієнтів відповідно до рівня безпекового ризику: дуже високий — коефіцієнт 5; високий — коефіцієнт 3; помірний і задовільний — коефіцієнт 1. Для закладу дошкільної освіти, у якому вже розпочато будівництво, реконструкція чи капітальний ремонт, — коефіцієнт 4.

«В умовах постійних ворожих обстрілів укриття в садочках — простір для безпечного безперервного освітнього процесу, особливо на прифронтових територіях», — зазначила Юлія Свириденко, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.