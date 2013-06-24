У межах робочого візиту в Королівство Швеція міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін та перший заступник міністра Людмила Шемелинець провели зустріч з міністром з питань міграції Швеції Йоханом Форселлем. На зустрічі обговорили забезпечення соціального захисту українців, які тимчасово перебувають у Швеції, і шляхи їхньої інтеграції. У Швеції нині проживає майже 70 тисяч українців, з них 61 тисяча — це люди, які виїхали після 24 лютого 2022 року.

«Ми цінуємо допомогу Швеції в наданні тимчасового захисту нашим громадянам. Це забезпечує стабільність і належну підтримку багатьом сім’ям, які були змушені тікати від війни», — зазначив Денис Улютін.

Міністр окреслив шведським колегам стратегічне бачення України щодо єдності та добровільного повернення наших громадян. За його словами, ключова умова для повернення українців додому — безпека, проте вже зараз завдання держави полягає в тому, щоб підтримувати постійний зв’язок з людьми за кордоном і допомагати їм поступово готуватися до реінтеграції. Для цього Україна планує відкрити центри єдності у країнах Європи, де тимчасово перебуває найбільша кількість українців.

«Це будуть простори підтримки українців за кордоном, які поєднають юридичну та інформаційну, психосоціальну допомогу, освіту та культурні зв’язки», — підкреслив він.

Серед іншого команда Мінсоцполітики розповіла про підготовку програми добровільного повернення для українців, яка зокрема міститиме цифрові інструменти для підтримки зв’язку і належного інформування наших громадян за кордоном.

Українська та шведська сторони домовилися продовжити діалог щодо координації зусиль у питаннях міграції, соціальної інтеграції та добровільного повернення, повідомляє Мінсоцполітики.