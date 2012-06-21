Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
Аграрії Виноградівського району забили тривогу: на деяких сільгоспугіддях виявлено небезпечного шкідника — томатну міль. Її помітили у феромонних пастках, про що повідомив провідний спеціаліст-державний інспектор відділу контролю за обігом засобів захисту рослин управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області Микола Глагола.
Новина може мати далекі наслідки для виробників сільськогосподарської продукції,. Відомо ж бо, що томатна мінуюча міль (tutaabsoluta) — тропічний вид метеликів, батьківщиною якого є Південна Америка, пошкоджує рослини трьох десятків родин, найбільше полюбляючи пасльонові і, насамперед, томати. Активно розмножуючись, вигризає міни в листі, а також довгі ходи в стеблах і плодах на всіх стадіях росту. Це може призвести до повної втрати урожаю. Личинки розповсюджуються як із розсадою та плодами, так і з пакувальними матеріалами, інвентарем, ґрунтом, рештками рослин.
На кордонах України південноамериканського шкідника виявляють у томатах, що їх імпортують із південних країн. Завдяки пильності фітосанітарних служб ці продукти затримують, однак міль різними шляхами все ж потрапляє всередину країни. Дуже важливо не допустити його метеликів tutaabsoluta.
Щоб попередити небажаний сценарій, на окремих територіях Виноградівського району проти томатної молі запроваджують карантин. В райдержадміністрації повідомили: її голова Ігор Вантюх видасть розпорядження, в якому буде повідомлено про місця, в яких діятимуть карантинні обмеження. При цьому фахівці продовжуватимуть встановлювати феромонні пастки для знешкодження небезпечного карантинного організму.