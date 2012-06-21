Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
За даними Державної служби статистики на початок вересня поголів’я великої рогатої худоби (ВРХ) зменшилося на 6,4% порівняно зі станом на перше вересня торік –– до 3,41 млн голів. Зокрема, дійного поголів’я поменшало на 6,2%, повідомив ресурс «ПроАгро Груп».
При цьому динаміка скорочення у різних формах господарств дещо відрізняється. Так, у спеціалізованих сільськогосподарських підприємствах загальна чисельність ВРХ скоротилася навіть більше, ніж у середньому по галузі, на 7,3% (до мільйона голів), але при цьому дійне стадо скоротилося лише на 5,3%.
Натомість у господарствах населення поголів’я загалом зменшилося на 6,1% і тепер налічує до 2,39 млн. голів. А от дійних корів поменшало на 6,5% і натепер це 1,34 млн. голів.
Нагадаємо, що експерти називають дві головні причини скорочення поголів’я –– подорожчання кормів і невизначеність із пасовиськами напередодні відкриття ринку земель.