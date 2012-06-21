У парламентському комітеті з питань бюджету завершено масштабну підготовчу роботу з опрацювання законопроєкту про Державний бюджет України на 2021 рік. Пропонується збільшити доходи держбюджету на 20,2 мільярда гривень та здійснити певний перерозподіл видатків. За рахунок цього з’явилася можливість підтримати пропозиції за окремими програмами. Про це у facebook повідомив голова комітету Юрій Арістов. І зазначив, що загалом було опрацьовано 2451 пропозицію, значна частина з яких не збалансовані чи нереалістичні. І для врахування всіх пропозицій необхідно було близько 1,5 трильйона гривень, тобто, фактично — ще один бюджет.

Наразі комітет пропонує врахувати пропозиції про збільшення бюджетних видатків на окремі програми та заходи у сфері охорони здоров’я, освіти, соціального захисту, культури, спорту; забезпечення функціонування дипустанов; утилізацію твердого ракетного палива; надання держпідтримки сільгосптоваровиробникам; реалізацію державних інвестиційних та інфраструктурних проєктів. Комітет пропонує надати доручення уряду під час підготовки законопроєкту до другого читання опрацювати й інші пропозиції з метою пошуку ресурсу для підвищення державних соцстандартів, насамперед — прожиткового мінімуму, виходячи з фінансових можливостей держави; належного фінансового забезпечення оплати праці педагогічних працівників; збільшення надходжень від приватизації держмайна з відповідним зменшенням держзапозичень і граничного обсягу держборгу.

Пропозиції нардепів щодо окремих субвенцій місцевим бюджетам запропоновано вирішувати в межах передбаченої субвенції на соціально-економічний розвиток відповідних територій.