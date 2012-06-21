Кабінет Міністрів на понеділковому засіданні ухвалив постанову «Про затвердження порядку формування та використання електронного каталогу». Цей документ врегульовує роботу першого державного онлайн-магазину Prozorro Market і розкриває його потенціал для бізнесу та держави, повідомляє пресслужба Мінекономіки.
Відтепер державні замовники можуть користуватись Prozorro Market для закупівель до 200 тисяч гривень, а монополісти у своїй галузі — до мільйона. Раніше верхня межа була лише 50 тисяч, що істотно обмежувало закупівлі багатьох замовників через Prozorro Market.
Prozorro Market створено для того, щоб державні й комунальні органи влади й підприємства могли без зайвих зусиль та тендерів купувати товари широкого вжитку: офісне приладдя, пальне, меблі, побутову хімію, комп’ютери, посуд тощо. Крім цих позицій, в онлайн-магазині продають медичні маски, антисептики, санітарні набори та багато інших товарів.
— Prozorro Market — це нові можливості для держави й бізнесу. Підприємці, особливо малий і середній бізнес, зможуть істотно розширити ринок збуту завдяки цьому інструменту: потенційний оборот на Prozorro Market становить 30 мільярдів гривень щороку. Водночас державні установи отримують зручний інструмент закупівель, —— зазначив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.
Повноцінна робота Prozorro Market стала можливою завдяки наполегливій праці заступниці міністра Світлани Панаіотіді та департаменту сфери публічних закупівель.
Серед переваг оновленого Prozorro Market — збереження принципу економії державних коштів. Урядова постанова врегульовує інструмент запиту цінових пропозицій. Купуючи щось вартістю понад 50 тисяч гривень, замовник зазначатиме товар, а постачальники надаватимуть свої ціни. Переможець — той, хто запропонує найнижчу ціну, — визначатиметься автоматично. Тобто один з головних принципів публічних закупівель — конкуренція працює і в Prozorro Market.
Завдяки цьому онлайн-магазину бізнес зможе економити час і знизити операційні витрати. Щоб потрапити в електронний каталог Prozorro Market, достатньо раз пройти просту процедуру кваліфікації. Тож підприємці отримують зручний канал збуту і можуть без додаткової реклами отримувати замовлення від понад 30 тисяч державних установ з усієї країни.
Не менш важливі й гнучкі тарифи. Для підтримки, наповнення та розвитку Prozorro Market бізнес сплачуватиме комісію, але тільки в разі підписання угоди. Ідеться про 3% суми договору за вартості закупівлі до 50 тисяч гривень, 2% — до 200 тисяч, 1% — понад 200 тисяч гривень. Для державних замовників користування Prozorro Market повністю безплатне.
Електронний каталог Prozorro Market почав працювати торік у квітні в пілотному режимі. На сьогодні в цьому онлайн-магазині продають товари понад 1000 постачальників. Сума підписаних контрактів — понад 60 мільйонів гривень.
Адмініструють каталог централізовані закупівельні організації, зокрема державна установа «Професійні закупівлі». Вони кваліфікують постачальників та наповнюють каталог актуальними товарами. Електронні майданчики забезпечують доступ державних замовників до Prozorro Market через онлайн-інтерфейс та клієнтську підтримку, а ДП «Прозорро» — технічну розробку та координацію процесів.
Відділ аналітики
«Урядового кур’єра»