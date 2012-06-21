За перший квартал поточного року службові пси, які допомагають правоохоронцям Донеччини, зуміли відшукати й допомогли вилучити із незаконного обігу солідний арсенал: 17 одиниць вогнепальної зброї, серед якої протитанковий гранатомет, автомат Калашникова, дев’ять гранат, понад 300 патронів і майже півкіло вибухових речовин (порох, тротил). Також, як повідомив начальник кінологічного центру Головного управління Національної поліції України в Донецькій області Леонід Котов, за цей час чотирилапі детективи перевірили понад 7 тисяч транспортних засобів та близько 5,5 тисячі осіб, а загалом допомогли правоохоронцям розкрити 135 різноманітних злочинів. Приміром, у Волновасі треновані пси, оперативно взявши слід, зуміли розшукати зловмисника, який втік з-під варти, у Лимані — знайти грабіжників кількох автомобілів, а у Краматорську хвостатий слідопит всього за півгодини привів кінологів до зниклої дитини.
Всього у кінологічному центрі поліції прифронтової Донеччини зараз несуть службу 23 собаки, вузькою спеціалізацією яких залишається пошук зброї, боєприпасів та наркотиків, слідча робота.