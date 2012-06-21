Вчені проаналізували статистику розлучень за п’ятирічний період і виявили чинники, що руйнують шлюб. Матеріали дослідження з’явилися у виданні Family Share.
Найголовнішою проблемою у відносинах між подружжям психологи називають неуважність до подій, що відбуваються в житті один одного. Партнери не спілкуються, не діляться думками, переживаннями і тому байдужіють.
Похвала в сімейному житті служить своєрідним мотиватором, але при економії компліментів, особливо щодо чоловіків, союз приречений. Важливу роль у кожній родині грають романтичні вечори та відсутність критики.