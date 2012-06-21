На Закарпатті вийшла друком книжка для дошкільнят і молодших школярів «Скарби рідного краю» — збірник, який підготували мама і син Ольга й Іван Тимофеєві. Ольга Олександрівна написала понад десять поетичних збірок і художніх видань для дітей, навчально-методичні посібники з дошкільного виховання. Вона педагог із 50-річним стажем, відмінник народної освіти України. Іван Тимофеєв — координатор природоохоронних проєктів Східної Європи та Центральної Азії в Німецькому союзі охорони природи (NABU), магістр туризму.

Їхня робота стала своєрідною енциклопедією з патріотичного виховання на місцевому закарпатському матеріалі. Про щирість намірів авторів, вагомість їхніх завдань свідчать назви вміщених у книжці розповідей: «Виший ми, мамо, сорочку», «У гості до ґаздині», «Берегиня вроди — хустка», «Оселя наших пращурів», «Погляд у минуле, де бабуся ляльку забула», «Гуцульська хата стравами багата», «Проводи на полонину», «Просимо вас щиро на вечірку в Річку», «Купання дитини за народними звичаями»...

Таких розповідей у книжці понад 120, загальний обсяг видання 450 сторінок. Цікаво, що жоден з адміністративних районів, міст Закарпаття не залишилися без уваги та постають у цікавих, повчальних історіях, спостереженнях. Тимофеєві використовують усні розповіді сучасників, мемуари історичних персон, фотодокументи, бібліографічні видання тощо.

З розповідей можна довідатися про традиції, звичаї як українців, так і представників національних меншин — угорців, словаків, румунів. Тут і розсипи відомостей про народне вбрання, страви, писанки, іграшки, ремесла — гончарство і ковальство, ткацтво, лозоплетіння. Діти дізнаються, як поводитися в лісі, які в ньому живуть мешканці, які дерева і квіти ростуть.

Книжку «Скарби рідного краю» можна назвати путівником, яка супроводжуватиме найменших читачів у подорожах рідним краєм. Критики високо оцінили її наукову і пізнавальну цінність.

— Багато віршиків, пісень, загадок, історій, тих життєвих орієнтирів, які не лише наповнять їхнє життя світлом і добром, але й убережуть від помилок, не дадуть перетворитися на перекотиполе, — відгукнулася про збірку доктор педагогічних наук професор Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ Галина Щука.

— Ця книжка нова не лише за змістом, а й за формою донесення відомостей із краєзнавства, — висловилася про збірку педагогів-краєзнавців завідувач лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України Тамара Піроженко. — Упевнена, що запропонований матеріал буде цікавим, корисним і новим не тільки для педагогів Закарпаття, а й для тих, хто щодня переймається вихованням патріотів і громадян України.

Автори демонструють новий підхід до пізнання дітьми рідного краю. У цьому сенсі видання новаторське для України, і, отримавши схвалення галузевого міністерства, може стати прикладом для авторів, які пишуть для маленьких українців в інших регіонах.