На чемпіонаті Європи зі стрільби із пневматичної зброї, який нещодавно відбувся в угорському місті Гьор, у складі збірної команди України брали участь 8 вінничан. На змаганнях спортсмени виконували вправи зі стрільби з гвинтівки, пістолета та по рухомій мішені. Вінничани у різних вікових категоріях здобули 12 медалей: 5 золотих, 6 срібних і бронзову.
«Тренуюся 5 років. Стрільба приваблювала мене ще з дитинства, адже цей вид спорту дуже цікавий і видовищний, — розповів на прес-конференції за підсумками змагань Максим Бабушок. — Готуючись до чемпіонату, дуже хвилювався, але зміг досягти мети, адже хотів виконати нормативи на звання майстра спорту міжнародного класу. Наступна мета — чемпіонат світу, де сподіваюся вибороти призове місце».
Завдяки здобуткам на міжнародній арені піднімається Державний прапор України та звучить гімн нашої держави. Зі слів начальника управління фізичної культури та спорту Вінницької облдержадміністрації Сергія Чернявського, протягом останніх років відбулися значні зміни в розвитку цього виду спорту. За рахунок коштів обласного бюджету придбано повний комплект цифрових мішеней для тренувань, необхідну зброю й набої. Крім того, щорічно надають приблизно півмільйона гривень на оплату поїздок на змагання і таку саму суму спрямовують на поліпшення матеріально-технічної бази.