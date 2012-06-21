Майже сім десятків юних жителів Сєверодонецька та Лисичанська, Кремінної й Попаснянського району повернулися з багатими враженнями, сувенірами, адресами нових друзів після відпочинку в дитячому лікувально-оздоровчому комплексі «Сокіл» у Галицькому районі Івано-Франківської області.
Як повідомляє обласний департамент освіти і науки, значна частина маленьких мандрівників жодного разу не відпочивала в дитячих таборах, а дехто навіть не виїжджав ніколи за межі Луганської області. Тому очікувано діти отримали неймовірні яскраві враження й позитивні емоції. Так само, як і 18 хлопців і дівчат, які побували у Греції завдяки домовленостям, досягнутим між Посольством України у Грецькій Республіці та Афінською мерією. Сторона, яка приймала, взяла на себе витрати, пов’язані із проживанням, харчуванням і програмою перебування. Тож дітлахи з родин, які живуть на прифронтовій території, отримали змогу подорожувати так далеко.
За даними обласного оперативного міжвідомчого штабу з координації організації та проведення оздоровлення і відпочинку дітей у 2019 році, протягом півріччя оздоровилися і відпочили вже більш як 11 тисяч дітей шкільного віку області. Це 20,6% їхньої загальної кількості.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»