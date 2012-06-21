Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Що визначає сучасне місто? Економіка, промисловий потенціал, особливість еліт та впливовість спільнот, культура? На ці та інші запитання шукатимуть відповіді учасники культурного проєкту «П’ятий Харків», заснованого чотири роки тому Сергієм Жаданом, Ярославом Маркевичем, Харківським літературним музеєм і агенцією Bagels&Letters.
Перша в новому сезоні дискусія про різні образи Харкова, до якої можуть долучитися всі зацікавлені жителі обласного центру, за участі письменника і громадського діяча Сергія Жадана, куратора і арткритика Бориса Філоненка та літературознавиці, директорки Інституту критики професора Тамари Гундорової відбудеться вже всередині вересня.
Мета проєкту – залучити до активного життя міста якомога більше людей, виявити цікаві для Харкова ініціативи, щоб формувати стратегію його розвитку.