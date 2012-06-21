Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Понад 70 юнаків і дівчат закінчили цього року Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою. Це – особливий навчальний заклад в області. Його створили п’ять років тому на базі Збаразького профтехучилища.
Тут нині можна здобути професію тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва, слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів, оператора з обробки інформації та програмного забезпечення, майстра з монтажу та обслуговування систем відновлювальної енергетики, кондитера, кухаря. Водночас можна готуватися й до служби в українському війську. Кожен з теперішніх випускників впродовж навчального часу міг проявити себе в ролі командира відділення, взводу, а також головного сержанта. Вже з нового навчального року в коледжі заняття з військової підготовки проводитимуть за стандартами країн НАТО.
П’ятий випуск курсантів у добру путь благословляли на території Збаразького замку. Свято випускників розпочали під стрільбу козацьких гармат. Привітати їх з отриманням дипломів прийшли не лише батьки, друзі, а й представники обласної та міської влади, народні депутати України, військові командири. Начальник коледжу полковник Вадим Ластовицький подякував випускникам за наполегливість у навчанні, за рішення здобувати знання саме в цьому навчальному закладі. На його думку, нині поняття «захисник України» означає бути не лише гідним громадянином, а й успішним фахівцем.
Для курсантів ювілейного випуску коледжу підготували також концертну програму, показовий виступ для них дала диверсійно-розвідувальна група, а клуб історичної реконструкції «Збаразький гарнізон» запросив на лицарські бої.