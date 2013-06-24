За підсумками зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» партнери підтвердили один з найбільших бюджетів на підтримку України — $38 млрд на 2026 рік. Понад $6 млрд — у конкретних пакетах допомоги, зокрема більш як $2,5 млрд — на українські дрони, понад $500 млн — на PURL, $2 млрд — на ППО, а також кошти на артилерійські боєприпаси, підготовку, морські спроможності й інші напрями.
«За завданням Президента домовилися з європейськими партнерами про термінове постачання ракет до Patriot зі своїх складів. Дякую партнерам за цю ініціативу. Кількість фіналізуємо після остаточного погодження керівництвами відповідних країнпартнерів. Сподіваємося на максимально швидкі терміни постачання», — розповів міністр оборони Михайло Федоров.
Зокрема, Велика Британія надає Ј500 млн на ППО та робить внесок Ј150 млн на ініціативу PURL. Загалом — Ј3 млрд на військову допомогу Україні 2026 року. Німеччина спрямовує щонайменше я1 млрд на закупівлю дронів для України, профінансує проєкт купола ППО над нашими містами та проєкт дроновоштурмових підрозділів у межах свого бюджету на допомогу Україні я11,5 млрд. Норвегія надала $7 млрд 2026 року, з яких $1,4 млрд — на дрони, $700 млн — на ППО, $200 млн — на артилерію, $125 млн — на PURL. Нідерланди зобов’язалися надавати принаймні 0,25% ВВП на оборону України 2026 року й анонсували внесок я90 млн на PURL. Бельгія надасть цього року я1 млрд на військову допомогу. Швеція анонсувала 24й пакет допомоги на я1,2 млрд та внесок я100 млн на PURL. Загалом надає я3,7 млрд на цей рік. Данія оголосила про збільшення бюджету на військову допомогу Україні на $425 млн до $2 млрд загалом 2026 року. Іспанія надає $1,2 млрд 2026 року. Канада спрямує $50 млн на данську модель та $45 млн — на медичну підтримку. Ісландія робить внесок $8 млн в ініціативу PURL та спрямує $2,4 млн на закупівлю озброєння через NSATU trust fund. Литва надає $265 млн цього року. Латвія надасть принаймні 0,25% ВВП на підтримку України. Естонія також спрямує щонайменше 0,25% власного ВВП.
«Ми вперше представили партнерам наші оборонні цілі на рік, погоджені Президентом України й нашими військовими. Ми прийшли із чітким планом та конкретними рішеннями, які плануємо реалізувати разом з нашими партнерами», — підсумував Михайло Федоров, повідомляє Міноборони.