За підсумками зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» партнери підтвердили один з найбільших бюджетів на підтримку України — $38 млрд на 2026 рік. Понад $6 млрд — у конкретних пакетах допомоги, зокрема більш як $2,5 млрд — на українські дрони, понад $500 млн — на PURL, $2 млрд — на ППО, а також кошти на артилерійські боєприпаси, підготовку, морські спроможності й інші напрями.

«За завданням Президента домовилися з європейськими партнерами про термінове постачання ракет до Patriot зі своїх складів. Дякую партнерам за цю ініціативу. Кількість фіналізуємо після остаточного погодження керівництвами відповідних країн­партнерів. Сподіваємося на максимально швидкі терміни постачання», — розповів міністр оборони Михайло Федоров.

Зокрема, Велика Британія надає Ј500 млн на ППО та робить внесок Ј150 млн на ініціативу PURL. Загалом — Ј3 млрд на військову допомогу Україні 2026 року. Німеччина спрямовує щонайменше я1 млрд на закупівлю дронів для України, профінансує проєкт купола ППО над нашими містами та проєкт дроново­штурмових підрозділів у межах свого бюджету на допомогу Україні я11,5 млрд. Норвегія надала $7 млрд 2026 року, з яких $1,4 млрд — на дрони, $700 млн — на ППО, $200 млн — на артилерію, $125 млн — на PURL. Нідерланди зобов’язалися надавати принаймні 0,25% ВВП на оборону України 2026 року й анонсували внесок я90 млн на PURL. Бельгія надасть цього року я1 млрд на військову допомогу. Швеція анонсувала 24­й пакет допомоги на я1,2 млрд та внесок я100 млн на PURL. Загалом надає я3,7 млрд на цей рік. Данія оголосила про збільшення бюджету на військову допомогу Україні на $425 млн до $2 млрд загалом 2026 року. Іспанія надає $1,2 млрд 2026 року. Канада спрямує $50 млн на данську модель та $45 млн — на медичну підтримку. Ісландія робить внесок $8 млн в ініціативу PURL та спрямує $2,4 млн на закупівлю озброєння через NSATU trust fund. Литва надає $265 млн цього року. Латвія надасть принаймні 0,25% ВВП на підтримку України. Естонія також спрямує щонайменше 0,25% власного ВВП.

«Ми вперше представили партнерам наші оборонні цілі на рік, погоджені Президентом України й нашими військовими. Ми прийшли із чітким планом та конкретними рішеннями, які плануємо реалізувати разом з нашими партнерами», — підсумував Михайло Федоров, повідомляє Міноборони.