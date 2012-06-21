Напій, який зберігався довгі роки в секреті, допоможе позбавитися від зайвої ваги і продовжить життя.
Секрет довголіття французького лікаря Жан де С.- Катерина дуже довго зберігався в секреті. Його оприлюднили лише в 1689 році. Він допоміг йому дожити до 120 років, залишатися бадьорим і молодим. Ключовий елемент у цьому рецепті – овес.
Спосіб приготування:
Потрібно взяти 400 г вівса, ретельно промити, залити шістьма літрами окропу і варити до тих пір, поки не залишиться три літри рідини. Потім відвар потрібно процідити через бавовняну тканину, додати 100 г натурального меду, щільно закрити кришкою і закип'ятити ще раз.
Катерин стверджував, що секретний напій омолоджує організм і сприяє схудненню, якщо вживати його три рази на рік – навесні, влітку і восени по два тижні.
Для виведення з організму жиру необхідно пити напій дуже маленькими ковтками по 100г за півгодини до і після їжі.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»