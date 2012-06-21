За останній рік Збройні сили України піднялися на одну сходинку в рейтингу найсильніших армій світу Global Firepower й посіли 29-те місце серед армій 136 країн.
ЗСУ зайняли 29-ту сходинку в рейтингу найсильніших армій світу. Про це йдеться у повідомленні на сайті компанії Global Firepower, 18 квітня передає «РБК-Україна».
Перше місце за Збройними силами США, друге посіла армія Російської Федерації. Трійку кращих армій світу посіла Китайська Народна Республіка.
Збройні сили Ізраїлю перебувають на 16 місці, армія Польщі посіла 22 місце, Білорусь 42, а Угорщина — 57-е. Останнє місце в рейтингу зайняв Бутан.
При створенні рейтингу Global Firepower компанія провела комплексне дослідження, в ході якого врахувала понад 50 чинників. Бонусні бали отримали країни, які володіють ядерною зброєю. Також додаткові бали отримували країни, які є членами НАТО.
Нагадаємо, Збройні сили України зайняли 30 місце в топ-50 найсильніших армій світу за версією Newsweek.
На першому місці знаходяться збройні сили США з бюджетом в 587 млрд дол. Друге місце у армії Росії з бюджетом 44 млрд дол. На третьому місці армія Китаю з бюджетом 161 млрд дол.