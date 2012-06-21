Польський художник створює рекламу відомих брендів, намагаючись привернути увагу до проблеми забруднення навколишнього середовища.
Польський художник Ігор Добровольський вирішив привернути увагу світових виробників до проблеми навколишнього середовища. Нещодавно він створив власну версію реклами. Він виходив з того, що великі корпорації отримують величезну вигоду, використовуючи одноразову пластикову упаковку, паралельно апелюючи до необхідності утилізації, яку представляють як адекватне рішення цієї проблеми. Але якщо дійсно серйозно підійти до цього питання, стає очевидно, що переробка ніколи не зможе позбавити світ від такої кількості пластику.
Хужожник вважає, що в першу чергу на проблему необхідно звернути увагу виробникам напоїв, які розливають свою продукцію в пластикові пляшки. Крім цього, проблема полягає ще й у тому, що споживачі не можуть дбайливо ставитися до природи і дотримуватися елементарних правил, хоча б не розкидаючи сміття будь-де, та як з-за цього сильно страждають інші живі істоти.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»