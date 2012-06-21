На Полтавщині сплатили першу в цьому році ренту від користування надрами для видобування газу. Це стало можливим завдяки тому, що з 1 січня запрацював механізм, згідно з яким до місцевих бюджетів зараховують 5 відсотків ренти від користування надрами для видобування вуглеводнів. Як повідомив голова Полтавської облдержадміністрації Валерій Головко, від видобувних підприємств на рахунки в області надійшло майже 15 мільйонів гривень.
За його словами, нафтогазовидобувні компанії виконують свої зобов’язання перед громадами. Нині є різниця між очікуваними та реальними проплатами деяких підприємств, але не всіх. Це пов’язано лише з тим, що торік компанії переплатили податки. Уже до травня ситуація вирівняється.
Першим сплатило ренту «ДТЕК Нафтогаз», причому в запланованому обсязі — майже 8 мільйонів гривень. 758 тисяч гривень із цієї суми надійшло на рахунок Мачухівської об’єднаної територіальної громади. Її лідер Валерій Білокінь переконаний, що ці кошти допоможуть громаді розвиватися.
— У наших планах — створити кілька нових інфраструктурних об’єктів та революційно змінити наявні. У першу чергу — підвищити енергоефективність закладів освіти і медицини: замінити вікна, оновити енергетичні системи. Завдяки тому, що ми об’єдналися ще у 2017 році, у розпорядженні громади залишається 3 відсотки ренти. При цьому ці доходи — не єдиний шлях співпраці з «ДТЕК Нафтогаз» для нашої громади. Наприклад, Калашниківський будинок культури переважно ремонтують саме їхнім коштом у межах програми соціального партнерства, яке район та селищна рада реалізують з компанією вже багато років.
У Шишацькому районі кошти від нафтогазовидобувного підприємства допоможуть розвивати медичну сферу. Про це повідомив голова Шишацької РДА Віктор Іваненко.
— За січень цього року в район надійшло 2 мільйони гривень. Ми плануємо підвищити за їх рахунок якість медичних послуг — закупимо цифрове рентгенобладнання, флюорограф. Їхня загальна вартість 7,5 мільйона гривень, — повідомив він.
Нагадаю, Полтавщина — один із провідних регіонів, які забезпечують країну вуглеводнями власного виробництва. Тільки за минулий рік на Полтавщині видобули понад 42 відсотки українського газу та понад 11 відсотків сирої нафти.