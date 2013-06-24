З 1 липня доступна реєстрація електронних кабінетів вступників до закладів вищої освіти, фахової передвищої та професійної освіти. Цей кабінет потрібен, щоб подати заяви на вступ. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Для реєстрації електронного кабінету треба зазначити:

електронну пошту, до якої вступник точно має доступ. Це буде логін для входу в кабінет;

пароль для входу до кабінету, його треба придумати та запам'ятати;

серію та номер документа (одного з документів) про раніше здобуту освіту (основу вступу);

номер, PIN-код та рік отримання сертифіката НМТ / екзаменаційного листка, що був отриманий під час реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ/ЄВВ. Якщо вступник має сертифікати (листки) різних років, то зазначає дані одного з них, а інші зможете додати безпосередньо в кабінеті;

у разі відсутності сертифіката НМТ /екзаменаційного листка ЄВІ/ЄФВВ / ЄВВ) — треба зазначити тип, серію (за наявності) та номер документа, що посвідчує особу, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП, стара назва ідентифікаційний код).

Після цього на зазначену пошту прийде лінк для активації електронного кабінету. За ним потрібно перейти впродовж 15 хвилин. Якщо вступник не встигне за цей час, то йому треба пройти реєстрацію з початку.

Важливо розуміти, що через велику кількість запитів система може перевантажуватися. Тому радимо не намагатися все встигнути в перший день: часу для реєстрації вистачає. Але, звісно, не відкладайте все на останні години, тоді система теж навантажена. Оберіть день між піковими періодами.

Тож зареєструвати електронний кабінет можна НЕ тільки 1 липня, така можливість буде відкрита до 20 жовтня 2025 року, однак варто орієнтуватися на терміни закінчення приймання заяв за вашою траєкторією вступу. Переглянути всі дати можна на сайті ЄДЕБО.

Якщо ви створювали кабінет у попередні роки, цього разу потрібно зареєструвати новий. Усі торішні кабінети анульовано.

Уже в кабінеті треба буде додати контактні номери та завантажити власне фото (розмір до 1 Мб, не селфі, адже заклади можуть його використовувати для замовлення студентського квитка). Якщо потрібно, також зазначте дані інших сертифікатів НМТ (ЄВІ) або документів про освіту (наприклад, ви реєструвалися на документ про повну загальну середню освіту, а маєте також диплом молодшого спеціаліста, ці документи можна використовувати як різні основи вступу).

Важливо: 2025 року в електронний кабінет завантажується лише фото, завантаження будь-яких інших файлів НЕ передбачено!