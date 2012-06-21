Міжнародні резерви України у квітні зросли на 230 мільйонів доларів, або на 1,3% — до 18,421 мільярда доларів. Основним джерелом поповнення резервів у квітні, як і раніше, стала купівля Нацбанком валюти на міжбанківському ринку. За місяць НБУ купив 326,7 мільйона доларів, а продав 24 мільйони. Тоді до резервів надійшло 83,6 мільйона євро від розміщення урядом валютних облігацій внутрішньої держпозики. У Нацбанку запевняють, що поточний обсяг резервів покриває 3,3 місяця майбутнього імпорту. Цього достатньо для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду та НБУ.
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