Поліція Луганщини бореться з незаконним виловом риби під час нересту. Співробітники батальйону патрульної служби поліції особливого призначення «Луганськ-1» під час проведення операції щодо недопущення та припинення незаконного вилову риби затримали двох чоловіків, які ловили рибу сітками завдовжки 1500 метрів у другому ставку ДТЕК і серед ночі встигли витягти 174 штуки карасів, ляща, судака та окуня загальною вагою понад 30 кг. Як повідомляє відділ комунікації поліції Луганської області, матеріали передано до Державної екологічної інспекції в області для прийняття рішення в межах чинного законодавства.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»