Річард Гір вперше з’явився на публіці з молодшим сином

У кінці серпня Гіру виповниться 70 років. Син народився у актора і його 36-річної дружини Алехандри Сільви 11 лютого. Пара одружилася в квітні 2018 року, до цього Гір і Сільва були у відносинах чотири роки.
У актора також є 19-річний син від другого шлюбу з актрисою Кері Лоуелл. Сільва виховує п'ятирічного хлопчика від шлюбу з сином мільярдера Роберта Фрідленде Говінди Фрідленде.
Про те, що в зоряному сімействі очікується поповнення, стало відомо у вересні 2018 року, коли обраниця Гіра виклала в соцмережі фотографію із зустрічі з Далай-ламою. Друг і давній учитель актора на знімку прикладав руку до живота Сільви, благословляючи її майбутнього сина.
Відносини Річарда Гіра з іспанської красунею зав'язалися в 2014 році. Гір зупинився в розкішному бутік-готелі Сільви в Італії, який вона придбала разом з колишнім чоловіком. У 2014 році Сільва виконувала в готелі функцію керуючого.
Пізніше вона розповідала, що до початку відносин знала Гіра більше 10 років. Актор був другом її сім'ї. За словами Сільви, їх з Гіром буквально притягувало одне до одного. Але на той час зірка Голлівуду була одружена. Знову майбутнє подружжя зустрілося, коли Сільва розлучилася.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»