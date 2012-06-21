Єгиптолог Кен Гріффін вдруге проаналізував дві фрески, що зберігаються в Університеті Суонсі, в Уельсі. Як виявилося, експонати були рідкісним зображенням Хатшепсут – жінки, яка керувала Єгиптом в образі фараона.
Ці дві стели з вапняку зберігалися в Університеті Суонсі з 1971 року. Але це відкриття було зроблено лише на початку березня 2018-го, коли професор Гріффін виявив, що на фресках рображено не просто фараона Єгипту, а Хатшепсут – одну з найбільш відомих жінок, що коли-небудь керували Єгиптом. Трон вона обіймала з 1478 по 1458 роки до н. е., і період її царювання вважається одним із найбільш квітучих і мирних в історії Стародавнього Єгипту.
Нижня частина зображення (рот, підборіддя і шия) виявилися пошкодженими. Але верхня частина голови з віялом з листя добре збереглася. Ієрогліф «Джет» (кобра) над головою означає, що це зображення належить фараону. Крім того, в ієрогліфічному написі вгорі використані жіночі займенники, що підтверджують думку професора Гріффіна – фараоном була жінка.
З історії Стародавнього Єгипту відомі п’ять жінок-фараонів. Але стиль, образи та матеріали, використані в цьому артефакті, за даними Смітсонівського інституту, відповідають знайденим у храмі Хатшепсут.
На жаль, вченим не відомо, як і звідки фрески потрапили в Уельс 50 років тому. Гріффін і його колеги-єгиптологи намагаються з’ясувати, звідки були вивезені артефакти, щоб продовжити дослідження в майбутньому.