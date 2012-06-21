Для України питання невиконання судових рішень є історичною проблемою, яка була висвітлена Європейським судом з прав людини (ЄСПЛ).
«Без виконання судових рішень реформа судової влади не буде успішною, а українці не матимуть гарантій верховенства права, – наголосив оглядачеві «Урядового кур’єра заступник міністра юстиції Іван Ліщина.
Державна казначейська служба виконала у 2013 році 8143 рішень ЄСПЛ, у 2014 – 4000 рішень, у 2015 році – 7468, у 2016 році – 7157 рішень. А вже минулого року за 9 місяців було виконано 30 тисяч рішень, тобто більше, ніж за попередні 4 роки разом.
Для забезпечення виконання рішень пропонується ліквідувати законодавчі норми, які вводять мораторій на відчуження майна, збільшити обсяги фінансування виплат за рішеннями національних судів до 1 мільярд гривень. Також збільшити розмір відшкодування за тривале невиконання з 3 до 10% від присудженої суми, але не більше 1 мінімальної заробітної плати.