Олена ІВАШКО,

«Урядовий кур’єр»

За останні два дні рівень води на річках Південний Буг та Кодима в районі міста Первомайськ досягла критичних позначок. У деяких місцях навіть проглядається дно. Про це йдеться в сюжеті програми «Об’єктив» телекомпанії НИС-ТВ. Вода в річці почала зникати після того, як приватна компанія ТОВ «Емза» розпочала ремонтні роботи водоскидних споруд Первомайського водосховища.

Первомайський міський голова Людмила Дромашко підтвердила, що обміління річки напряму пов’язано з ремонтними роботами на гідроелектростанції. До того ж, уповільнилася течія води з верхів’я Південного Бугу через велику кількість дамб та водосховищ. Громадський активіст Григорій Волошин, вважає, що відбувається скид води для проведення ремонту. Начебто рибалки бачили, як атомники включали турбіни для скиду води.

Завдало осушення річки лиха й водним ресурсам. Так, інспектори рибоохоронного патруля зафіксували знищення червонокнижної іхтіофауни на суму в 17 мільйонів гривень. Як зазначають в Держагентстві рибного господарства в Миколаївській області в результаті ремонтних робіт Первомайської ГЕС, ділянка річки Південний Буг від с. Кінецьпіль Первомайського району до б’єфу Первомайської ГЕС осушена. Причому сталася не лише загибель риби та її кормової бази, а знищено і нещодавні масштабні зариблення. Тому рибному господарству завдано шкоди на сотні мільйонів гривень. Збитки зараз підраховуються.

З приводу складної екологічної ситуації в Первомайську терміново скликали комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при виконавчому комітеті Первомайської міської ради. На засіданні підтверджено, що зниження рівня води в Первомайському водосховищі нижче максимально допустимих відміток призвело до завдання збитків водним біологічним ресурсам річки та масової загибелі червонокнижних видів риб.

Також критичне зниження рівня води не дає можливість забезпечити питною водою величезну частину населення міста. Члени комісії ухвалили рішення рекомендувати ТОВ «Емза» негайно припинити скид води з водосховища Первомайської ГЕС. Натомість у зв’язку із пробоїнами в шлюзах негайно виконати доручення комісії виявилося неможливим. На прохання міської влади за підтримки громадськості мешканці Первомайська вийшли на нічну толоку. Вони закидали мішками з відсівом і щебенем пробоїни, завдяки чому відтік води призупинено. Це дасть змогу збільшити рівень води у водосховищі.