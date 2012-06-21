У рамках проекту «Рівне – місто унікальних подій» 5-6 травня відбудеться другий Всеукраїнський фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва Grand Spring Festival.
Участь у ньому зголосилося взяти 35 колективів. Отож, 800 танцюристів змагатимуться в чотирьох номінаціях: класична, сучасна, народна та бальна хореографія. Серед членів журі – народний артист України суддя телевізійного шоу «Танці з зірками» Григорій Чапкіс, хореограф Рівного на телепроекті «Майданс» Аліса Зайцева. Побачити виступи може кожен охочий: вхід до міського палацу культури «Текстильник», де пройде фестиваль, вільний. А гала - концерт відбудеться 6 травня о 18-ій годині.