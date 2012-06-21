Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Від 17 серпня Рівненщина живе за новою карантинною картою: місто Дубно, Рівненський та Костопільський райони тепер у червоній карантинній зоні за рівнем поширення коронавірусу. Натомість місто Острог, Гощанський та Здолбунівський райони потрапили до помаранчевої зони. Принаймні, на два тижні.
Отож, відповідно до рішення уряду, на червоних територіях припинена робота громадського транспорту (в міжобласному дозволена лише висадка пасажирів) та закладів громадського харчування, спортзалів та кінотеатрів. Перетин меж таких районів можливий лише власним транспортом, при цьому в авто має перебувати не більше 5 осіб. Дотримання цих правил уже відсьогодні перевірятиме спеціальна урядова комісія.
У помаранчевій зоні обмеження менш жорсткі. Однак, тут не можуть працювати оздоровчі заклади, які вже були готові прийняти дітвору бодай на два останніх тижні літа. Отож, ані «Електронік», ані «Сигнал» та «Агатівка» двері не відчинятимуть.
До речі, вже чотири доби поспіль на Рівненщині фіксують понад 100 нових випадків захворювання на добу. А 16 серпня область встановила новий антирекорд: 178 підтверджених випадків — найбільше в Україні. «Друзі, припинімо встановлювати нові антирекорди, дотримуймося обмежень, бережімо себе та близьких!» — вкотре звертається до жителів краю голова ОДА Віталій Коваль.