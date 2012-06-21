Щойно з дитячого оздоровчого комплексу «Країна мрій», що в Острозькому районі на Рівненщині, від’їхала дітвора із прифронтової Станиці Луганської, як сюди завітали нові гості — 20 школярів зі Сватового. І одразу ж поринули в таємниці Гаррі Поттера, адже саме йому присвячено тематичну зміну. Щоб упоратися з непростими квестами і пройти всі хитромудрі лабіринти, треба було знати зміст твору. У цьому й суть задуманого.
— Нашим дітям не довелося сумувати жодної хвилини. Тут таке мотузкове містечко, такий скеледром, яких вони ще не бачили, — захоплюється директор Сватівської ЗОШ №6 Алла Сайко, яка супроводжувала групу. — А подорожі з польовою кухнею, риболовля, заради якої мої хлопці прокинулися о п’ятій ранку і піймали аж 78 рибин! Тож юшку, яку тут-таки приготували кухарі, їли з добрячим апетитом! А «Битва хорів», у якій співали навіть ті, хто ніколи раніше не наважувався! Як директор теж взяла чимало для організації позашкільної роботи. Бо з усього видно, що тут працюють справжні майстри дозвілля, які добре знають інтереси дітей.
А ще старшокласники обох сватівських шкіл (№6 та №8) удосконалили свою англійську через невимушене спілкування з її носіями. То були представники Східноєвропейської молодіжної місії, які приїздять у «Країну мрій» з Америки п’ятий рік поспіль. Кожен з них працює цілий рік, щоб нарешті отримати тритижневу відпустку і провести її в Україні з нашими дітьми. Вони доносять до них те, що цей тісний світ тримається на вірі, надії та любові. Хіба з цим посперечаєшся?
— Коли американці від’їжджали, навіть наші хлопці-старшокласники плакали, уявляєте? — каже керівник групи Сватівської ЗОШ №8 Наталія Хальматова. — Діти скучили за батьками, але їхати із «Країни мрій» не хочуть. І щиро радіють, що в цій лісовій місцині з перебоями працює інтернет. Здається, вони зрозуміли: живого спілкування не замінити нічим. Ми надзвичайно вдячні директорові комплексу мудрому Іванові Дячуку, очі якого випромінюють тепло і любов до дітвори, його невтомному колективові. Симфонія добра, яка два тижні лунала для нас, звучатиме в наших серцях завжди.
Музей книги і замок князів Острозьких у стародавньому Острозі, музей бурштину в Рівному, відомий у всьому світі тунель Кохання — ці унікальні туристські принади доповнили незабутні враження гостей про Рівненщину.
Літнє оздоровлення — своєрідний подарунок області дітям з Луганщини. Ще наприкінці 2016-го між Рівненщиною та Луганщиною укладено меморандум про співпрацю в різних галузях. Ось такий культурний відпочинок для дітвори — лише частина того, що він передбачає. Але яка промовиста! Тож обласна рада охоче надає необхідні кошти, бо то інвестиції в майбутнє мирної соборної України.