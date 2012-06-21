Інна ОМЕЛЯНЧУК,

«Урядовий кур’єр»



Рівненщина виконала обласний бюджет за 10 місяців від початку року на 103,5 відсотка. Отже, кошти будуть не лише для протидії коронавірусу, а й для розвитку.

«Криза — кризою, а за січень-жовтень доходи місцевих бюджетів зросли більше, ніж на 24 мільйони. Це майже на 9% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Такого результату вдалося досягти завдяки спільній із місцевим самоврядуванням політиці детінізації ринку праці, легалізації обігу нафтопродуктів та алкогольного бізнесу, а також відрахувань від плати за користування надрами», — пояснив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

Уже за підсумками року в області розраховують на додаткові надходження і від тих підприємств, які отримали спеціальні дозволи для видобуток «сонячного каміння». Завдяки пакету бурштинових законів, які ініціював Президент Володимир Зеленський, провели вже кілька аукціонів на видачу таких дозволів. Ділянки на них розхоплюють, немов гарячі пиріжки: причому, за цінами, в кілька разів вищими від стартових.

Якщо так піде далі, з’являться кошти і на реалізацію соціальних програм, і на будівництво запланованих об’єктів.