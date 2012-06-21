Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
За результатами соціально-економічного розвитку в першому півріччі Рівненщина посіла четверте місце серед 25 регіонів України. І впевнено повторила підсумок першого кварталу, незважаючи на жорсткі карантинні обмеження.
Область поступається лише місту Києву, Київській та Дніпропетровській областям. Загалом рейтинг Кабінету Міністрів розроблений за результатами моніторингу 26-ти показників, що характеризують динаміку соціально-економічного розвитку регіонів.
«В порівнянні з минулим роком ми піднялися на сім сходинок. Це свідчить про те, що Рівненщина впевнено та стабільно розвивається. Такого результату вдалося досягти завдяки спільній роботі управлінців, підприємців та всіх жителів області. У нас єдине завдання – зробити область комфортною для людей та бізнесу територією рівних можливостей», – зазначив голова ОДА Віталій Коваль.
Найкращі результати Рівненщина має за такими критеріями: відновлювальна енергетика та енергозбереження, ефективність ринку праці, фінансова самодостатність, розвиток інфраструктури.
Моніторинг соціально-економічного розвитку регіонів проводиться відповідно до постанови Кабінету Міністріввід 21.10.2015 №856 «Про затвердження порядку і методики проведення моніторингу та оцінки результативності». Його результати оприлюднило міністерство розвитку громад та територій.