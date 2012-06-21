Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Український культурний фонд (УКФ) підсумував результати програм, втілених за його фінансування від початку року. Виявилося, що найкраще з написанням проектних заявок упоралися представники культури та мистецтва Рівненської області. Зокрема, подано 49 проєктів, а підтримано УКФ – 18, що становить 36,7%.
На другому місці Миколаївська область (подано – 19 проєктів; підтримано 6 – 31,6%); на третьому – Вінницька (подано 48 проєктів; підтримано 14 –29,2%). Один із наймасштабніших – проєкт на підтримку та промоцію 25-річчя відродження Національного університету «Острозька академія», що є правонаступником академії ХУІ століття (півтора мільйони гривень). Серед інших – проєкт «Куст» (язичницький обряд «водіння Куста» на зелені свята зберігся лише в єдиному селі України – у Сварицевичах Дубровицького району, тож саме там пройшов масштабний арт-семінар «Куст», який підтримав УКФ) та відкриття літературної резиденції LitHouse у одному з мікрорайонів Рівного – Золотіїві.