4 листопада 1922 року, рівно 98 років тому, археологи з Великобританії завершили багаторічні дослідження в єгипетській Долині царів, виявивши гробницю Тутанхамона – знаменитого давньоєгипетського фараона. Але після цього відкриття, що сколихнув увесь світ, почалися дивні події – учасники археологічної експедиції стали помирати один за одним, тому люди заговорили про прокляття фараона.

Виявлення усипальниці Тутанхамона стало неймовірною сенсацією, тому що поховання збереглося в незайманому вигляді – мародери не знайшли і не розграбували його. До 1917 року, коли розпочалися пошуки гробниці, Долина царів була перекопана уздовж і впоперек, тому надія на виявлення усипальниці Тутанхамона було дуже примарною. Але це не зупинило археолога Говарда Картера і лорда Карнарвона, що фінансував експедицію.

У день, коли робітники натрапили на вхід до гробниці, археолог Картер першим увійшов до приміщення, яке було замуровано протягом тисяч років, і побачив неймовірне – гробниця була заставлена скринями зі скарбами, колісницями, статуями, а також іншими дивовижними артефактами. Від великої кількості золотих предметів починала крутитися голова. Мумію Тутанхамона знайшли тільки через три місяці – вона зберігалася у замурованій секретній кімнаті.

Виявлення гробниці Тутанхамона увійшло в історію завдяки містичним подіям, які пішли за відкриттям. Справа в тому, що більша частина членів археологічної експедиції померла при загадкових обставинах – так з'явилася легенда про прокляття фараона.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»