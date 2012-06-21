Роман КИРЕЙ,

Урядовий кур’єр»



Нині інвалідові, як і раніше, влаштуватися на підходящу роботу дуже непросто. Станом на 1 вересня нинішнього року кількість безробітних осіб з інвалідністю на Черкащині становила 1 226 осіб. Свої послуги таким людям пропонує служба зайнятості. Їх нинішнього року, як повідомили в обласному центрі зайнятості, одержало 2 670 безробітних з особливими потребами. А 516 інвалідів завдяки сприянню служби тепер влаштувалися на роботу.

Одним із ефективних методів стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць є компенсація фактичних витрат у розмірі єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування за працевлаштовану особу. Приміром, нинішнього року такою послугою скористалося 5 роботодавців Чигиринського району.

Близько 200 інвалідів залучено до робіт тимчасового характеру. 106 таких безробітних пройшли протягом року професійне навчання. Тисячі людей з особливими потребами одержали консультації фахівців стосовно професійного вибору з урахуванням порад лікарів, нахилів та здібностей. Нині понад тисячу осіб отримують допомогу з безробіття. 13 безробітним інвалідам виплачено одноразову фінансову допомогу на відкриття власної справи.