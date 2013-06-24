У Міністерстві охорони здоров’я України відбулася нарада за участю Міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, президента Національної академії медичних наук України Василя Лазоришинця, віце-президента НАМН Олександра Усенка, ректора Харківського національного медичного університету Валерія М'ясоєдова та представників Харківської обласної військової адміністрації. У фокусі обговорення – заходи з покращення показників роботи закладів Національної академії медичних наук (НАМН), що розташовані в місті Харкові, для забезпечення якісної, доступної та безоплатної медичної допомоги в регіоні. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Учасники наради проаналізували поточні показники роботи закладів НАМН у Харкові після їх входження до програми медичних гарантій, обговорили стан надання медичної допомоги в умовах війни та обмежених ресурсів. У цьому контексті особливу увагу приділили виконанню протокольного рішення №71 Кабінету Міністрів України від 14 липня 2025 року. Документ передбачає комплексну оцінку ефективності роботи закладів – як з точки зору медичних результатів, так і фінансової спроможності. За результатами ухвалюватимуть рішення щодо оновлення керівного складу або реорганізації окремих установ, які найближчим часом обговорюватимуться в Харкові за участі колективів закладів та представників ветеранської спільноти, яка має суттєві зауваження щодо роботи лікарень НАМН у місті.

Під час зустрічі мова йшла про різні моделі оптимізації роботи закладів, в тому числі – шляхом посилення їх взаємодії з Харківським національним медичним університетом за моделлю створення університетської лікарні. Новий підхід дозволить ефективніше використовувати ресурси, покращити якість послуг і зробити спеціалізовану медичну допомогу більш доступною для мешканців регіону.

“Оптимізація роботи медзакладів НАМН у Харкові — це крок, який має зміцнити систему в інтересах пацієнта. Разом з тим, наше завдання - зберегти науковий і кадровий потенціал цих установ, але водночас зробити їхню роботу максимально ефективною як в контексті надання медичної допомоги та і для забезпечення фінансової спроможності. Основним пріоритетом залишається якісна медична допомога і прозорий, ефективний розподіл державних коштів, які мають працювати на результат”, — зазначив Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Станом на сьогодні у Харкові працюють вісім закладів НАМН, що мають клінічні підрозділи та надають медичну допомогу в рамках фінансування за Програмою медичних гарантій. Серед них:

Інститут медичної радіології та онкології імені С.П. Григор’єва Національної академії медичних наук України

Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І. Ситенка Національної академії медичних наук України

Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої Національної академії медичних наук України

Інститут неврології, психіатрії та наркології імені П.В. Волошина Національної академії медичних наук України

Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В.Т. Зайцева Національної академії медичних наук України

Інститут проблем ендокринної патології імені В.Я. Данилевського Національної академії медичних наук України

Інститут дерматології та венерології Національної академії медичних наук України

Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України

МОЗ разом із НСЗУ, Національною академією медичних наук та місцевою владою продовжить системну роботу над тим, щоб пацієнти Харківщини мали доступ до якісної, своєчасної та ефективної медичної допомоги.