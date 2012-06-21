Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
З Тернополя до Болгарії вирушив автобус, у салоні якого — сорок родин учасників АТО/ООС. Вісім днів вони оздоровлюватимуться на кліматичному курорті на Чорному морі — Золоті Піски. Діти відпочиватимуть безкоштовно, решта ж сплатять половину вартості квитка.
Про відпочинок у Болгарії для дітей учасників російсько-української війни подбали волонтерська громадська організація «Схід та Захід єдині назавжди», Спілка учасників АТО та Тернопільська міська рада. Треба сказати, що «Схід та Захід єдині назавжди» переймається дитячим відпочинком родин захисників України впродовж кількох останніх років. Міська влада також фінансово підтримує таку добру справу або залучає до неї небайдужих підприємців Тернополя.
Для тернопільських родин оборонців української землі підготували не лише відпочинок на морському узбережжі, а й цікаві екскурсії, дітей забавлятимуть аніматори, організували також чотириразове харчування.
Побачити море, покупатися в ньому та позасмагати на його узбережжі цього літа зможуть ще майже 150 родин учасників бойових дій з Тернопілля. Принаймні такі плани накреслили.