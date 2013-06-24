Із липня Росія розпочала хвилю масованих атак на залізничну інфраструктуру, зокрема на ключові вузлові станції.

Про це в повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський.

«"Шахеди" масовано атакують наші ключові станції. Прикладами є атаки на станцію Лозову, на станцію Синельниково, на станцію Козятин. Тобто практично по всій країні вони б'ють по вузлових станціях», – підкреслив Перцовський.

За його словами, йдеться про комплексні атаки, коли під удар потрапляють і енергетичні підстанції, і локомотивні депо, і пасажирські вокзали. «Ворог б'є так, щоб, по суті, вузол був зруйнований», – додав Перцовський.

Він відзначив героїзмом співробітників Укрзалізниці, які не бояться повторних ударів, виходять і відновлюють інфраструктуру. «Навіть коли ключові вузлові станції під атакою, ми не скасовуємо поїзди. Ми знаходимо можливості зміни в розкладу, але завжди їдемо. І це відзначають українці. Дякують залізничникам за таку витривалість», – зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця».

Джерело: Укрінформ