Три російські винищувачі МіГ-31 у п'ятницю вранці без дозволу перетнули повітряний простір Естонії в районі острова Вайндлоо.
Про це повідомили Сили оборони Естонії, передає Укрінформ.
Як зазначається, літаки РФ знаходилися в естонському повітряному просторі близько 12 хвилин.
Винищувачі не надали льотні плани, а їхні транспондери були відключені. Крім того, в момент порушення був відсутній двосторонній радіозв'язок з естонськими авіадиспетчерами.
Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного у справах посольства Росії в Естонії і вручило йому ноту протесту.
Це вже четверте порушення повітряного кордону Естонії російськими військовими літаками цього року.
