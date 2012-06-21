Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Громадянин Росії, який проживав на Черкащині, вів активну підготовку з метою здійснення диверсії на одному зі стратегічно важливих військових об’єктів. Однак таємні приготування іноземця потрапили в поле зору Служби безпеки в Україні.
Контррозвідники ретельно задокументували виготовлення ним вибухових речовин та саморобних вибухових пристроїв, а також розвідувальні дії поблизу від військового аеродрому Збройних Сил України.
Рішучі дії для припинення злочинних намірів не забарилися. Спеціальна операція, яку провели правоохоронці під процесуальним керівництвом прокуратури Черкаської області, успішно завершена. За місцем проживання зловмисника вилучено три саморобні вибухові пристрої, хімічні речовини, електричний детонатор, вибухові речовини двох видів, інструкції та схеми зі створення бомби. Вилучені матеріали засвідчили збирання відомостей про об’єкт майбутнього підриву.
Як повідомила прес-служба СБУ, слідчі повідомили затриманому про підозру у скоєнні диверсії. Нині він, згідно з рішенням суду, перебуває під вартою. Слідство триває.