Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Ефективне використання енергетичних ресурсів та запровадження енергоощадних та екологічно чистих технологій є одним із пріоритетних завдань стратегії розвитку Ротмістрівської об’єднаної територіальної громади, що в Смілянському районі на Черкащині. У більшості сіл, які вона об’єднує, за останній час здійснили повну заміну котлів на твердопаливні.
Нині у селі Ковалиха завершують будівництво нової сучасної котельні, яка обігріватиме місцеву гімназію. Споруджують її гуртом. За кошти бюджету ОТГ придбали котел, бетон та блоки для стін, матеріали для покрівлі надало місцеве СТОВ «Перемога», а дерево — одне з приватних підприємств. Об’єкт, який незабаром має стати до ладу, будують толокою. Багато сил докладають зокрема працівники гімназії.
Як розповів голова ОТГ Володимира Ховайба, громада вбачає чималу економію коштів не тільки у переході на альтернативні енергоносії, зменшенню споживання газу. Тут намагаються використовувати всі можливі місцеві ресурси. Ось і гілки після обрізування дерев, які раніше спалювали просто неба, завдяки подрібнювачу, придбаному недавно для комунального підприємства, підуть у діло. Отож і дров для обігрівання приміщень використають набагато менше.