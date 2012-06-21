Представники силових структур області – поліції, прокуратури, СБУ, фіскальної служби, а також фахівці банківської сфери, Української міжбанківської асоціації платіжних систем «ЄМА», науковці провідних університетів ЛДУВС ім. Є.Дидоренка та СНУ ім. В. Даля взяли участь у науково-практичному семінарі на тему «Платіжне шахрайство з використанням інструментів і інфраструктури міжнародних платіжних систем».
Як повідомляє відділ комунікації ГУ Національної поліції в Луганській області, «за останні два роки платіжні кіберзлочинці в Україні здійснюють «форсовану» атаку на кошти пересічних українців, не перестаючи бути також і загрозою для фінансових установ. Саме тому, головною метою проведення заходу було ознайомлення фахівців-правоохоронців з банківською специфікою, термінологією, базовими засадами та принципами функціонування платіжних систем в Україні, основними схемами вчинення злочинів з використанням банкоматів, платіжних терміналів, платіжних сервісів в Інтернеті та платіжних інструментів».
«Розбирали по крупицях» шахрайські схеми з використанням технологічних особливостей функціонування карток міжнародних платіжних систем, види платіжних кіберзлочинів, що реалізуються в торгівельних підприємствах з використанням POS-терміналів та платіжних інструментів, в системах дистанційного банківського обслуговування клієнтів. Учасники заходу почерпнули для себе дуже багато важливої інформації, що допоможе їм спільно протидіяти кіберзлочинцям, затримувати їх «на гарячому», розслідувати їх злочини та відшкодовувати збитки потерпілим.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»