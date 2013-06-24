У липні оператори протимінної діяльності повернули до використання 330 гектарів агроземель у межах 5 договорів, укладених з Центром гуманітарного розмінування. Ще на майже 900 гектарах минулого місяця розпочалися роботи. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Ми крок за кроком збільшуємо площі угідь, на яких фермери можуть сіяти, садити і збирати урожай. Це основа для відновлення діяльності в прифронтових громадах. Бо це робочі місця, сплачені податки і можливість для людей робити те, що вони вміють, без ризику для власного життя. Ми на початку липня зустрічалися з представниками громад і детально розповіли про особливості гуманітарного розмінування і державну програму компенсацій. Тому, сподіваємося, що кількість заявок, поданих фермерами, і їхня якість зростуть, і ми зможемо повернути до використання ще більше земель», – сказав заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Ігор Безкаравайний.

Загалом з початку дії програми станом на кінець липня підписано 76 договорів на очищення 14 308,9 га агроземель на суму 853,1 млн грн.

Один зі способів нарощувати темпи розмінування – запроваджувати інноваційні технології. Саме тому Мінекономіки України спільно з ініціативою Demine Ukraine, Центром гуманітарного розмінування, українською компанією UADamage провели хакатон AI Data Jam. Команди-учасниці два дні працювали над тим, щоб навчити штучний інтелект автоматично виявляти вибухонебезпечні предмети (ВНП) на зображеннях з дронів.

«Вже зараз оператори використовують дрони для проведення нетехнічного та технічного обстеження територій. Окремі команди працюють із натренованими нейромережами, які в рази швидше за людину ідентифікують можливі ВНП. Якщо сюди ще додати дані, зібрані сенсорами, можна отримати якісну мапу, що дозволяє саперам швидше і якісніше працювати», – зазначив Ігор Безкаравайний.

З початку року Україна повернула до продуктивного використання майже 2 000 км2 деокупованих територій. Загалом площа очищених земель наразі складає 36 942 км2. Водночас потенційно забрудненими залишаються 137 058 км2 української землі, включно з окупованими територіями та акваторією.