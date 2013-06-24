28 серпня відбулося засідання Координаційної команди Мінфіну і Держмитслужби з підготовки проекту нового Митного кодексу України, на якому документ був офіційно представлений експертам Європейської Комісії, а також обговорено подальші кроки взаємодії для організації його оцінки європейською стороною та початку консультацій з бізнес-спільнотою. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Проект нового Митного кодексу України, який нещодавно підтримавУряд, вже направлений на оцінку Європейській Комісії. Документ розроблений на основі митного законодавства ЄС і є фундаментальним документом для євроінтеграції України, адже Європейський Союз почався саме з Митного союзу. Україна розташована у центрі Європи, віддана меті приєднання до Європейського Союзу і здійснює для цього всі необхідні кроки попри постійні атаки та обстріли російською федерацією. У контексті геополітичних подій ми свідомі величезного потенціалу безпекової функції української митниці передусім, як східної митниці Європи», – зазначив заступник Міністра фінансів України з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук.

Юрій Драганчук також подякував великій команді розробників проекту Митного кодексу України та висловив сподівання на продовження спільної ефективної роботи щодо аналізу і доопрацювання проекту за результатами оцінки Єврокомісії, подальшого обговорення з бізнесом і наступних етапів: прийняття проекту Урядом та схвалення Верховною Радою України.

Нагадаємо, що 26 серпня Кабінет Міністрів протокольним рішенням підтримав проект нового Митного кодексу, який розроблявся протягом трохи більше року фахівцями Мінфіну і Держмитслужби у тісній співпраці за підтримки експертів проектів технічної підтримки ЄС.

«Важливий і непростий перший крок завершено – готовий проект основоположного документа для провадження в Україні митної справи повністю за європейським зразком. Ми розраховуємо на позитивне резюме Єврокомісії та вже готуємося до наступних, не менш важливих етапів – обговорення проекту нового Митного кодексу з громадськістю та представлення його Верховній Раді. Паралельно ми працюватимемо над розробкою національних ІТ-рішень, які надалі взаємодіятимуть з відповідними європейськими системами, щоб на момент готовності ВРУ до прийняття Митного кодексу вже була готова відповідна IT-складова», – повідомив заступник Голови Держмитслужби Владислав Суворов.

Прийняття нового Митного кодексу не лише завершить процес адаптації, а й остаточно закріпить єдині, прозорі й сучасні правила для українських експортерів та імпортерів, відкриє нові можливості для торгівлі з країнами Євросоюзу. Цей документ остаточно узгодить українське законодавство з європейським, що є важливим для успішного переговорного процесу щодо членства України в ЄС.

«Ми готові продовжувати надавати всю необхідну підтримку для якнайшвидшої фіналізації проекту нового Митного кодексу України, ґрунтованого на Митному кодексі ЄС. Зокрема, забезпечити переклад документа англійською мовою, а також залучити європейських експертів для роз’яснювальної роботи щодо функціонування нового Кодексу, яку Міністерство фінансів та Держмитслужба планують в рамках комунікації з бізнес-спільнотою. Саме цей документ є базовим для синхронізації всієї митної системи України з митною системою ЄС. Без нього неможлива стабільна спільна робота в рамках єдиного європейського митного союзу», – зазначив Вітяніс Алішаускас, міжнародний експерт з митних питань Програми ЄС з підтримки управління державними фінансами (EU4PFM).

На зустрічі було зазначено, що багато положень нового Митного кодексу не будуть кардинально відрізнятися від чинного, оскільки значна частина євроінтеграційних норм уже включена у чинний Митний кодекс. Це було зроблено для прискорення євроінтеграції української митниці та спрощення переходу бізнесу на нові правила. Внесені зміни активно впроваджуються і попередньо обговорювалися з представниками бізнесу під час фахових зустрічей, семінарів тощо.

«Митний кодекс України на основі Митного кодексу ЄС створить законодавчу основу для всіх митних ІТ-систем, які Україна повинна буде мати на момент вступу до Євросоюзу. Наше завдання розробити та погодити весь пакет підзаконних актів. Це дозволить забезпечити безперервність та ефективність митних процедур одразу після набуття Законом чинності. У цьому процесі ми розраховуємо на конструктивну співпрацю з бізнесом», – наголосив директор Департаменту митної політики Мінфіну Олександр Москаленко.

Мінфін створить робочу групу з представників громадських об’єднань, спілок та організацій, що займаються захистом прав та інтересів бізнесу, для спільної роботи за результатами оцінки Єврокомісії. До її складу увійдуть до 15 осіб, які протягом останніх трьох років активно працювали над покращенням ділового середовища в Україні.

Учасники заходу запевнили у готовності продовжувати роботу над проектом нового Митного кодексу України та підзаконними актами, серед яких фахівці Мінфіну, Держмитслужби, Проектного офісу реформ при Мінфіні, експерти проекту EU4PFM, а також долучатись до громадських дискусій.