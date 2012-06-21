З 2 квітня і та до кінця травня в Україні триватиме весняний призов на строкову військову службу.
Згідно з рішенням уряду для проходження строкової військової служби буде відправлено 15190 осіб. Із них до ЗСУ — 8990 осіб, Державної спеціальної служби транспорту — 1000 осіб, Держприкордонслужби — 1200 осіб, Нацгвардії — 4000 осіб.
«Призову на строкову військову службу підлягають придатні за станом здоров’я до військової служби громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, і особи, які не досягли 27-річного віку. З початку 2018 року на службу за контрактом вже прийнято 6,7 тисяч осіб. Крім цього, на сьогодні сформовано оперативний резерв Збройних сил України в кількості 144 тисяч резервістів», – зазначив заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України Артур Артеменко.
Максимальну кількість призовників (1 520) планують набрати в Дніпропетровській області, а мінімальну (255) — у Закарпатській.