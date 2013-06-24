8 жовтня в Державному аграрному реєстрі (ДАР) розпочнеться прийом заявок на отримання державної компенсації для організацій водокористувачів (ОВК) та сільгосптоваровиробників, які використовують меліоровані землі. Прийом заявок триватиме до 31 жовтня 2025 року включно. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Програма передбачає надання наступної державної підтримки:

Сільгосптоваровиробникам, які використовують меліоровані землі, до 50% витрат. Але не більше 26 500 грн на один гектар оброблюваних угідь за роботи з реконструкції або будівництва гідротехнічної інфраструктури меліоративних систем, проведених з 1 листопада 2024 року по 31 жовтня 2025 року.

Організаціям водокористувачів до 50% вартості витрат за роботи з реконструкції та капітального ремонту насосних станцій, які проведені з 1 листопада 2024 року по 31 жовтня 2025 року.

Відшкодування зможуть отримати сільгосптоваровиробники та організації водокористувачів, які зареєстровані та провадять господарську діяльність на території України, крім тимчасово окупованих територій (Автономна Республіка Крим та м. Севастополь) та територій, які включені до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, затвердженого наказом Мінрозвитку, та для яких не визначена дата завершення тимчасової окупації.

«Реформа меліорації – важливий напрямок для розвитку агросектору. У зв’язку зі зміною клімату і цьогорічною посухою в південних регіонах ця допомога стала особливо актуальною. Фінансова підтримка меліорації під час війни – ще потужна державна допомога агросектору, яка надається вже другий рік поспіль. Аграрії теж докладають зусилля – в Україні вже зареєстровано 69 організацій водокористувачів, і їх кількість буде збільшуватися. Загалом наша країна має потенціал вже найближчими роками відновити зрошення на площі понад 1 млн га», – наголосив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький.

Щоб подати заявку на отримання державної компенсації, необхідно:

- Зареєструватися або увійти до особистого кабінету на сайті www.dar.gov.ua.

- Відкрити програму підтримки у розділі «Доступні програми».

- Заповнити анкету відповідної форми.

З питань щодо реєстрації та подання заявок у ДАР можна звертатися до контакт-центру: 044 339 92 15, support@dar.gov.ua або в месенджер на Facebook сторінки ДАР