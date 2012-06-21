У стислі терміни підвищити ефективність оперативних підрозділів для захисту національних інтересів — таке завдання поставив оновленому керівництву Служби зовнішньої розвідки Президент Володимир Зеленський.
«Нові призначення, що відбулися в керівному складі зовнішньої розвідки, загалом відповідають загальному курсу оновлення очільників міністерств і відомств держави, залучення до управління досвідчених і незаплямованих фахівців з різних напрямів діяльності, — стверджують у СЗРУ. — Завдання, поставлене Президентом України перед заступниками голови СЗРУ Катериною Сляднєвою і Валерієм Євдокимовим, а також головою Служби зовнішньої розвідки Владиславом Бухарєвим, — об’єднати наявні ресурси і в стислі терміни підвищити ефективність оперативних підрозділів СЗРУ щодо захисту національних інтересів».
У пріоритет оновленому керівництву СЗРУ, повідомляє УНІАН, поставлено головне питання: надати керівництву країни точне розуміння ворога і його можливостей, вказати ризики і загрози, щоб мати змогу ухвалювати правильні стратегічні рішення.