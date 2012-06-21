Єдиний електронний квиток SmartTicket для поїздів далекого спрямування та метро в Києві можна буде придбати вже у вересні. Продаж здійснюватимуть на транспортному порталі електронних послуг e-transport.gov.ua і на SmartTicket.gov.ua. Експериментальний проєкт впроваджує Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки Міністерства інфраструктури за участі Укрзалізниці.
Першого дня осені тестування провів профільний міністр Владислав Криклій. Разом із головою правління Укрзалізниці Володимиром Жмаком урядовець протестував SmartTicket на потяг Костянтинівка — Київ і проїзд у столичному метрополітені.
«Стартуємо цієї осені з довгоочікуваною ініціативою для багатьох українців — SmartTicket. На першому етапі цей квиток буде доступний для поїздів внутрішнього сполучення далекого слідування та міського е-квитка у Києві. У майбутньому ми прагнемо, щоб усі види транспорту — поїзди, автобуси, літаки та громадський транспорт були пов’язані єдиним е-квитком. Це зручність для пасажирів та значна економія часу. І для сучасного світу це вже давно буденність. Радий, що Україна теж долучилася до цього процесу», — зазначив Владислав Криклій.
Окрім Києва, впровадженням SmartTicket зацікавилися Маріуполь, Харків і Львівська облдержадміністрація. Тому міністр закликав й інші міста виявляти подібну ініціативу.
Поки що система працює в режимі дослідної експлуатації, доповнив керівник Галузевого центру цифровізації та кібербезпеки Володимир Набоков. Для її розвитку також розробляють підключення до системи інших перевізників, які готові співпрацювати, повідомляє пресслужба Мінінфраструктури. Уже триває розроблення підключення до системи перевізників SkyUp та Gunsel. Працюють і над додатковою функціональністю — мобільний застосунок, інтелектуальний пошук тощо.
У подальшому скориставшись порталом e-transport.gov.ua, пасажир зможе придбати єдиний квиток одразу на чотири види транспорту, або, наприклад, метро та поїзд або ж на поїзд і літак. SmartTicket буде зчитуватися за допомогою QR-коду на мобільному пристрої контролера.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»