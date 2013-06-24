Уряд ухвалив рішення про втілення експериментального проєкту, який відкриває партнерам доступ до тренування ШІ­моделей для безпілотних систем на основі реальних даних з поля бою. Про це повідомила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко.

«Посилюємо розвиток безпілотних систем на основі штучного інтелекту. Це новий формат співпраці між державою, українськими виробниками озброєння та міжнародними партнерами», — повідомила очільниця уряду. Виробники озброєння матимуть доступ до спеціальної ШІ­платформи, яку розробило Міноборони, що даватиме змогу безпечно та якісно тренувати моделі без доступу до чутливих баз даних. Це допоможе пришвидшити розвиток автономних систем та впровадження нових технологічних рішень для фронту.

«Україна нині має унікальний масив даних з поля бою, якого немає більше ніде у світі. Саме тому компанії мають великий запит на такі дані для розвитку оборонних технологій. Для наших Сил оборони це означає ще більше технологічних можливостей, щоб ефективніше виявляти й уражати ворога на полі бою», — зазначила Юлія Свириденко, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

«У сучасній війні ми маємо перемагати росію в кожному технологічному циклі. Штучний інтелект — один з головних напрямів цієї конкуренції. Майбутнє війни — за автономними системами. Наше завдання — підвищувати рівень автономності дронів та інших бойових систем, щоб вони швидше виявляли цілі, аналізували ситуацію і допомагали ухвалювати рішення на полі бою», — наголосив міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, ключ до цього — якісні дані для навчання нейромереж. Саме тому на базі Центру інновацій та розвитку оборонних технологій Міноборони створено спеціальну ШI­платформу, яка дає змогу безпечно тренувати моделі без прямого доступу до чутливих баз даних, працювати з великими масивами позначених фото­ та відеоматеріалів, використовувати дані, які постійно оновлюються.