Ідеться про розвиток в Україні системи банків продовольства — механізму, який дає змогу передавати придатні до споживання продукти людям, які потребують допомоги, замість їх утилізації.

Документ 11 березня 2026 року підписали заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький і голова правління Української федерації банків продовольства Дмитро Шкрабатовський.

Меморандум закладає основу для спільної роботи у сегменті продовольчої безпеки, підтримки вразливих груп населення та зменшення харчових втрат. Сторони домовилися працювати над розвитком системи банків продовольства, підготовкою законодавчих змін і впровадженням в Україні підходів, які вже давно працюють у країнах ЄС.

Щороку в Україні утилізують майже 2,7 млн тонн харчових продуктів, значна частина яких ще придатна до споживання. Водночас мільйони людей потребують продовольчої підтримки. Саме тому розвиток системи food banking розглядають не як окрему благодійну ініціативу, а як частину сучасної державної політики щодо продовольчої безпеки.

«Для нас це рішення — передусім про людей і здоровий підхід до ресурсів та зміцнення продовольчої безпеки. Придатні до споживання продукти мають не знищуватися, а доходити до тих, хто справді потребує підтримки. Саме так працює сучасна продовольча безпека: коли держава, бізнес і громадський сектор разом зменшують втрати, допомагають людям і водночас знижують навантаження на довкілля. У підсумку виграють усі: люди отримують допомогу, бізнес скорочує витрати, а країна формує відповідальну систему використання продовольства», — зазначив Тарас Висоцький.

На 2025 рік гуманітарної допомоги потребували 12,7 млн українців. Офіційно зареєстровано понад 4,59 млн внутрішньо переміщених осіб, а також мільйони людей з інвалідністю та пенсіонерів з низьким рівнем доходу. У таких умовах система банків продовольства для України — це вже не додаткова опція, а практична необхідність.

Суть цієї системи проста: продукти, які ще придатні до споживання, але їх уже не продадуть, не утилізують, а передають людям, які цього потребують. Виробники, ритейл та інші постачальники спрямовують таку продукцію до банків продовольства, а ті збирають її, формують набори й передають далі. Така практика багато років успішно працює в Європі та США: зменшує харчові втрати, допомагає людям і об’єднує державу, бізнес та громадський сектор.

Важлива частина співпраці — підготовка законодавчих змін, які дадуть змогу повноцінно впровадити систему банків продовольства в Україні. Ідеться про окремий закон, зрозумілі правила щодо строків реалізації та споживання продуктів, податкові стимули для передачі їжі на благодійність і норми, які мають зменшити утилізацію придатних до споживання продуктів.

Це рішення матиме водночас економічний, соціальний і екологічний ефект. Більше продуктів отримуватимуть люди, які потребують допомоги, бізнес менше витрачатиме на утилізацію, а довкілля менше потерпатиме від харчових відходів. Розвиток мережі банків продовольства дасть змогу відповідальніше використовувати ресурси, скорочувати харчові втрати та розширювати продовольчу підтримку для людей.

Українська федерація банків продовольства — неприбуткова благодійна організація, заснована 2022 року за підтримки Європейської федерації банків продовольства (FEBA). Вона працює над розвитком системи банків продовольства в Україні та законодавчими рішеннями, які мають створити умови для передачі придатних до споживання продуктів на благодійні потреби.

Джерело:

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства